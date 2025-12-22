Meclis üyesini sıkıştırıp aracı yumrukladı… O anlar kamerada!

PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. İddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle öfkelenen şüpheli sürücü, Bodur'u takip ederek aracına saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halinde olan Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü trafikte Bodur'u sıkıştırdı ve sinkaflı el hareketleri yaptı.

ARACIN AYNASINI KIRDI, TEHDİT ETTİ

Sıkıştırma nedeniyle duran Bodur'un yanına gelen A.G., aracın aynasını kırıp yumrukladı. Şüphelinin, "Seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Yaşananlar kameraya yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis merkezine giderek şikâyetçi olan Bodur, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen A.G., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİYASİLERDEN DESTEK

Olay sonrası AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyeleri Özlem Bodur'a destek mesajları paylaştı. Trafikte şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

