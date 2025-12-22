Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.