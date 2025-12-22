PODCAST CANLI YAYIN
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12), okul bahçesinde tüfekle vurduğu okul müdürü Ender Kara (39), ağır yaralandı.

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle