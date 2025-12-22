PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi
Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi
Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 10:13
Abone Ol
Yazı Boyutu
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin çalışmalaır sürüyor.
Bunlar da Var
00:57
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
21.12.2025
Pazar
00:27
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
21.12.2025
Pazar
00:32
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
21.12.2025
Pazar
00:12
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
21.12.2025
Pazar
CANLI YAYIN