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Üniversite öğrencisi taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü
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Üniversite öğrencisi taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 17:31

Konya'da harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker (20), trafikte yol verme tartışması yaşadığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Karatay ilçesi Topraklık Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Peker, müşterisini bıraktıktan sonra trafikte tartıştığı sürücünün aracı tarafından yolu kesildi. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker’e saldırarak onu bıçakladı. Ağır yaralanan genç, çevredekilerden yardım isterken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Eren Peker, Konya Teknik Üniversitesi’nde Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları taksi şoförlüğü yaparak harçlığını çıkaran Peker’in, babasını küçük yaşta kaybettiği ve yurtta kaldığı öğrenildi. Cenazesi otopsinin ardından Karaman’a gönderilen Peker için polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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