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Ümraniye'de can pazarı! Yangından böyle kurtarıldılar

27.11.2019 16:49

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir binada öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın sonrası binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırdı.


Yangın saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde.6 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede vatandaşları uzaklaştırarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

CAMDA VE BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını elleriyle ve bez parçalarıyla kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahsur kaldığı daireden kurtarılan Ahmet Akça, "En üst kattaydım. Bir anda bina duman kapladı. Dışarı çıkamadık, mahsur kaldık .İtfaiye kurtardı'' dedi.

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