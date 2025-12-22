İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda 3 kişi için hapis istemi

İstanbul Fatih'te öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, katil Semih Çelik'e benzer şekilde giyinip aynı şarkıyla surlarda ve mezarlıkta video çekerek sosyal medyada paylaştıkları, mezara zarar verip Uzuner'in hatırasını zedeleyici eylemlerde bulundukları belirtildi. Savcılık, çocukların "kişinin hatırasına hakaret", "suçu ve suçluyu övme" ile "mezarlıklara zarar verme" suçlarından 5 ay ile 2 yıl 8 ay arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.