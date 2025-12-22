PODCAST CANLI YAYIN
İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda 3 kişi için hapis istemi

İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda 3 kişi için hapis istemi

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 15'er yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuğun 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, katil Semih Çelik'e benzer şekilde giyinip aynı şarkıyla surlarda ve mezarlıkta video çekerek sosyal medyada paylaştıkları, mezara zarar verip Uzuner'in hatırasını zedeleyici eylemlerde bulundukları belirtildi. Savcılık, çocukların "kişinin hatırasına hakaret", "suçu ve suçluyu övme" ile "mezarlıklara zarar verme" suçlarından 5 ay ile 2 yıl 8 ay arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle