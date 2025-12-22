Şile’de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı attılar: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız
Şile’de Naim G.’nin (67) iş yerine gelen 2 kişi, oğlu Necat G.’nin (38) kendi yakınlarına borcu olduğunu iddia ederek parayı tahsil etmek istedi. Naim G.’nin oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söylemesi üzerine 2 kişi, adamı tehdit ederek iş yerinden ayrıldı. Olaydan 14 gün sonra arayan şüpheliler Naim G.’yi 'Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, seni havaya uçuracağız' diyerek tehditte bulundu. Olayın ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli patlayıcı atarak kaçtı. Patlamanın yaşandığı iş yerinde hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan Necat G., "Dükkanını havaya uçuracağız, bomba koyacağız diyorlar. Gece dükkana patlayıcı atıyorlar. Huzursuzluk veriyorlar. Tamamıyla para sızdırmak için böyle bir yola başvuruyorlar" dedi.
TEHDİTLER PEŞ PEŞE GELDİ
Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ortak iş yapan Necat G. ile Mahmut E. arasında işlerin bozulmasıyla husumet oluştu. Mahmut E.'nin alacağı olduğunu iddia etmesi sonrası, Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi bu kez babası Naim G.'nin iş yerine gitti.
"BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"
İddiaya göre şüpheliler, Naim G.'yi oğlunun borcunu ödemesi için tehdit etti. Naim G.'nin borçla ilgisi olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, "Bu işi başka şekilde halledeceğiz" diyerek iş yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TELEFONLA ÖLÜM TEHDİDİ
Olaydan yaklaşık 14 gün sonra Naim G., yurtdışı numaralardan aranarak "Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız" şeklinde tehdit edildi. Ardından mesaj yoluyla da benzer tehditler gönderildi.
İŞ YERİNE PATLAYICI ATILDI
Tehditlerin ardından gece saatlerinde iş yerine patlayıcı madde atıldı. Patlamada camlar kırıldı, iş yerinde hasar oluştu. Küçük çaplı yangın söndürülürken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
AİLE CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ YAŞIYOR
Olayla ilgili konuşan Necat G., tehditlerin sürdüğünü belirterek ailesinin can güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.