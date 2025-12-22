Şile’de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı attılar: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız

TEHDİTLER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ortak iş yapan Necat G. ile Mahmut E. arasında işlerin bozulmasıyla husumet oluştu. Mahmut E.'nin alacağı olduğunu iddia etmesi sonrası, Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi bu kez babası Naim G.'nin iş yerine gitti.

"BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"

İddiaya göre şüpheliler, Naim G.'yi oğlunun borcunu ödemesi için tehdit etti. Naim G.'nin borçla ilgisi olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, "Bu işi başka şekilde halledeceğiz" diyerek iş yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TELEFONLA ÖLÜM TEHDİDİ

Olaydan yaklaşık 14 gün sonra Naim G., yurtdışı numaralardan aranarak "Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız" şeklinde tehdit edildi. Ardından mesaj yoluyla da benzer tehditler gönderildi.

İŞ YERİNE PATLAYICI ATILDI

Tehditlerin ardından gece saatlerinde iş yerine patlayıcı madde atıldı. Patlamada camlar kırıldı, iş yerinde hasar oluştu. Küçük çaplı yangın söndürülürken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLE CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ YAŞIYOR

Olayla ilgili konuşan Necat G., tehditlerin sürdüğünü belirterek ailesinin can güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.