Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan kamyonet zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA

Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 38 EG 323 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 38 APD 221 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki 38 ANG 696 plakalı nakliye aracına çarparak iki aracın arasında kaldı. Kamyonet ise refüje çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan bariyer karşı şeritteki 06 BS 0980 plakalı araca isabet etti.

3 YARALI, 1'İ AĞIR

Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

