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Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: “Beni güzel çekin”

Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: “Beni güzel çekin”
11.11.2021 10:09
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Adana polisinin yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan biri olan kadın, basın mensuplarına “beni güzel çekin” diyerek poz verip tepki gösterdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında torbacı bir kadın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz verip tepki göstermesi dikkat çekti.

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