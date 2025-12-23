Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadan gelen ambulansa yol vermek isteyen sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişiye, aynı ambulanstaki görevliler müdahale etti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

AMBULANSA YOL VERMEK İSTERKEN KAZA

Manavgat Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, vakaya giden ambulansa yol vermek istedi. Bu sırada Hasan Demirel'in kullandığı otomobil hareket etti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Yola çıkan otomobil, Alanya yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

PARÇALAR METRELERCE SAVRULDU

Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken direksiyon 15 metre geride, akü ise 130 metre ileride bulundu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ambulansa yol vermek için hareket eden aracın hızla gelen otomobille çarpıştığı görüldü.

