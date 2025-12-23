Babasıyla tartışıp intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ambulansa yol vermek için hareket eden aracın hızla gelen otomobille çarpıştığı görüldü.

Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken direksiyon 15 metre geride, akü ise 130 metre ileride bulundu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Yola çıkan otomobil, Alanya yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Manavgat Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, vakaya giden ambulansa yol vermek istedi. Bu sırada Hasan Demirel'in kullandığı otomobil hareket etti.