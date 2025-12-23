Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadan gelen ambulansa yol vermek isteyen sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişiye, aynı ambulanstaki görevliler müdahale etti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
AMBULANSA YOL VERMEK İSTERKEN KAZA
Manavgat Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, vakaya giden ambulansa yol vermek istedi. Bu sırada Hasan Demirel'in kullandığı otomobil hareket etti.
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI
Yola çıkan otomobil, Alanya yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
PARÇALAR METRELERCE SAVRULDU
Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken direksiyon 15 metre geride, akü ise 130 metre ileride bulundu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
KAZA KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ambulansa yol vermek için hareket eden aracın hızla gelen otomobille çarpıştığı görüldü.