Kapıkule'de otomobilin çarptığı gümrük muhafaza memuru yaralandı: Kaza kamerada!

KAPIKULE'DE KORKUTAN KAZA

Kapıkule Sınır Kapısı çıkış peronlarında gümrük muhafaza memuru Y.A., işlemler için bekleyen araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada yabancı plakalı bir otomobilin ani hareketiyle iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün, fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söylediği öğrenildi.

YARALI MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı memuru ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.