Ters şeritte adrenalin uğruna ölümle dans etti

Denizli’de ters şeritte girerek son sürat ilerleyen otomobil, adrenalin uğruna yaptığı hareketle yürekleri ağızlara getirdi. Olay, sabah saat 05.30 sularında Merkezefendi ilçesine bağlı Akan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Pınarkent karayolundan Akan istikametine doğru ters şeritte girdi. Son süratle ters şeritten ilerleyen lüks otomobil, trafik kurallarının yanı sıra diğer sürücülerin canını da hiçe saydı. Kilometrelerce yol giden trafik canavarı, kendisine korna çalan diğer sürücüleri aldırış etmeden gaza yüklenmeye devam etti. O anlara tanık olanlar ise hem şok geçirdi hem korku içerisinde tehlikeliyi izledi. Adrenalin uğruna dakikalarca ölümle dans eden otomobilli yoldan geçen bazı sürücüler, cep telefon kameralarıyla kayıt altına aldı. Kısa süre kameralara yansıyan korkunç olayda, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması ise yüreklere su serpti.