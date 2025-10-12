PODCAST CANLI YAYIN
TEM’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

TEM’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli’de TEM Otoyolu geçişinde içerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, kaza yapmasına neden olan sürücü Y.T.G., tutuklandı.

Olay, 11 Ekim günü TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Aynı yöne giden F.S.'nin kullandığı içerisinde eşi ve bebeği olan otomobil, iddiaya göre Y.T.G. idaresindeki başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobili, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, makas atan Y.T.G. otomobiliyle, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından da yol kenarındaki cepte duran başka bir otomobile çarptı.

Görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Y.T.G. ve F.S., işlemlerinin tamamlanmasıyla adli makamlara sevk edildi. Ehliyetlerine süresiz olarak el konulan sürücülere, 7 suçtan idari para cezası uygulandı. Serbest bırakılan sürücülerden Y.T.G., nöbetçi savcının talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Y.T.G., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada

