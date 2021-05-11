RAMAZAN İMSAKİYE
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TEM'de feci kaza! Kontrolden çıktı bariyerlere daldı

TEM'de feci kaza! Kontrolden çıktı bariyerlere daldı
11.05.2021 09:34
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İstanbul'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bariyerlere girdi. Çarpma sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.


Sarıyer, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Abdullah Mert Turhan'ın (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce sağ bariyerlere daha sonra da sol bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, İstinye itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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