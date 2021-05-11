Şafak Susamcıoğlu'ndan eşi Alexandra Lisa Masis hakkında bomba iddialar: Oğluma içki içirip yüzüne esrar dumanı üflüyor

Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında şok eden açıklamalarda bulundu. 4 yaşındaki oğullarının annesi Alexandra Masis hakkında suç duyurusunda bulunan Susamcıoğlu, "Eşim telefonla konuşurken oğlumu küvette unuttu, onu boğulmaktan annem kurtardı. Ayrıca oğluma içki içirip, yüzüne esrar dumanı üflüyor." dedi.

Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile 5 yıl önce evlendi. 4 yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı. 5 ay önce de boşanma davası açıldı. Boşanma süreci devam ederken Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra, kardeşi Cem Masis, kayınpederi Dikran Masis hakında inanılmaz iddialarla suç duyurusunda bulundu. İşte o iddialar:





'UYUŞTURUCUNUN DUMANINI LUCA'NIN YÜZÜNE ÜFLÜYOR'

Eşim uyuşturucu da kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım" diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur" derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum yüzünden yaralanmış.





'ÇOCUĞUMA İÇKİ İÇİRİYOR

Eşim, oğlumla hiç ilgilenmiyor. 1.5 yıl önce telefonla konuşurken oğlumu yıkadığı küvette unuttu. Annem, boğulmak üzereyken kurtardı.

Eşim sürekli alkol kullanan biri. Bira şişesini oğlumun eline veriyor ve içtiği içkileri tattırıyor. Kendisini uyardığımda bana "Babam seni öldürür. Ne kadar zengin olduğunu biliyorsun" dedi.





'EVDE KENEVİR YETİŞTİRİYOR'

Eşim, kardeşi Cem Masis ile evde saksıda kenevir yetiştiriyor. Bir gün Cem'in Beykoz'daki evlerinin üst katında bir şey sakladıklarını fark ettim. Cem'in elindeki poşette esrar vardı. Cem bunu bir yerde söylememem konusunda beni tehdit etti. Tabancasını alnımın ortasına dayadı.





'HAKİMİ SATIN ALIRIM'

Kayınpederim Dikran Masis, "Uyuşturucu konusu adli makamlara yansırsa seni öldürürüm. Başına bir ton şey gelir. Hakimi de savcıyı da satın alırım. Yetmezse bakanlığı devreye sokarım. Çocuğu kızıma bırakacaksın. Sorunsuz boşanacaksın" diye beni tehdit etti.





'OĞLUM SATILIK DEĞİL'

Sabah'ta yer alan habere göre, Şafak Susamcıoğlu, şunları söyledi: "Boşanma protokolünü imzalayıp çocuğumun velayetini onlara vermemi istiyorlar. Oğlumun annesi tarafından yetiştirilmesini istemiyorum. Bana Foça'daki yazlık ile düğün hediyesi olan altınları vermek istiyorlar. Benim oğlum satılık değil. Tek mücadelem oğlum için. Kayınpederimin avukatı Semih Şen 'Bak bunlar güçlü insanlar. Teklifi kabul et. Bizi fazla uğraştırma' dedi. Ben kabul etmeyince de, 'Sana dünyayı dar ederim' diye tehditler savurdu. Can güvenliğim tehlikede. Adalete güveniyorum."