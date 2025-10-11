TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti: Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi

Kaza dün, Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.



O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu ve kazaya ilişkin anlar yer aldı.