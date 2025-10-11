PODCAST CANLI YAYIN
TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti: Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti: Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırdı. Maganda sürücünün neden olduğu kazada 5 araç hasar gördü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza dün, Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.


O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu ve kazaya ilişkin anlar yer aldı.

Bunlar da Var

Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle