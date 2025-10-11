PODCAST
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 13:46
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde cami çıkışı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülen karı koca cinayetini özel ekip at nalından çözerken, katil zanlısının olayın ardından atın üzerinde kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
