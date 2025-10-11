PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada

Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde cami çıkışı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülen karı koca cinayetini özel ekip at nalından çözerken, katil zanlısının olayın ardından atın üzerinde kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında

