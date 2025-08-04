Ümraniye’de kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye geçişindeki Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaza yapan otomobil, yol kenarındaki çimlerin üzerine savruldu. Kaza sonrasında otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yangın kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. Alev alev yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Ümraniye'de kaza yapan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.