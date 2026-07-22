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İstanbul Çatalca'da iş yeri yangını! İlk görüntüler!

İstanbul Çatalca'da iş yeri yangını! İlk görüntüler!

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İşte yangın bölgesinden gelen ilk görüntüler.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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