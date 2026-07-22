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İstanbul Çatalca'da iş yeri yangını! İlk görüntüler!
İstanbul Çatalca'da iş yeri yangını! İlk görüntüler!
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:00
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İşte yangın bölgesinden gelen ilk görüntüler.
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