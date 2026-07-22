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Antalya otomobilin çarptığı kadın öldü: Kaza kamerada

Antalya otomobilin çarptığı kadın öldü: Kaza kamerada

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hapa Oğuz (39) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Çöl Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. kullandığı 07 CIY 139 plakalı otomobille otogardan Korkuteli istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a çarptı. Metrelerce savrularak asfalt zemine düşen Hapa Oğuz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Hapa Oğuz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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