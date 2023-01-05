Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
05.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:19

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:16
Silvan'da yanan elektrik...
Yaşam 02:15
Ordu’da 5 katlı binanın çatı...
Yaşam 01:36
Amcasının öldürdüğü ortaya...
Yaşam 00:24
ABD'de 3 yaşındaki çocuğu tren...
Yaşam 02:24
İstanbul Bayrampaşa’da boş...
Yaşam 05:37
İnşaat işçilerin kaldığı...
Yaşam 00:50
Sakarya’da acı olay!
Yaşam 01:01
Kocaeli'de ilginç olay!
Yaşam 01:21
Motosiklet ikiye bölündü,...
Yaşam 01:08
İzmir’de 6 işçinin hayatını...
Yaşam 01:14
Cep telefonu hırsızı önce...
Yaşam 01:58
Bursa’da seyir halindeki...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu. Aracın dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede yetkili mercilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA