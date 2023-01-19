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Tekirdağ’da gece yarısı kavga sırasında ateş açılması sonucu kazara başına isabet eden kör kurşunla hayatını kaybetti

Tekirdağ’da gece yarısı kavga sırasında ateş açılması sonucu kazara başına isabet eden kör kurşunla hayatını kaybetti
19.01.2023 20:28 - Son Güncelleme: 19.01.2023 20:38

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Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir araç park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada çarpan araç sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu M.S. arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen M.S. araçtan indikten sonra olay yerinden uzaklaşan araca doğru ateş etti. Bu sırada yoldan geçen ve evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, kazara başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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