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Tekirdağ’da feci kaza kamerada: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü
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Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 6.05.2025 18:04:28

Çerkezköy-Çorlu yolunda meydana gelen kazada, Kürşat Çakal’ın kullandığı otomobil yolcu minibüsüyle çarpıştı. Ağır yaralanan Çakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde , gece saatlerinde, Çerkezköy-Çorlu yolunda Kürşat Çakal idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil, R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kürşat Çakal, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çerkezköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Çakal'ın vefatı, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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