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Elektrikli skuter ve motosiklet çarpıştı!
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Elektrikli skuter ve motosiklet çarpıştı!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 18:39:15 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 18:41:21

Silivri'de Alibey Mahallesi Kuyu Sokak'ta saat 14.10 sularında meydana gelen kazada, bir elektrikli skuter ile ara sokaktan çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki sürücü de yere düştü ancak yaralanmadı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücüler yerden kalktı ve yollarına devam etti. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Silivri'nin Alibey Mahallesi Kuyu Sokak'ta saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir elektrikli skuter ile ara sokaktan çıkan motosiklet çarpıştı. Kazaya ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücüler Yere Düştü, Çevredekiler Yardıma Koştu

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koşarak sürücülere yardım etti. Yerde kısa süreli şok yaşayan sürücüler, çevredekilerin desteğiyle ayağa kalktı.

Yaralanan Olmadı, Sürücüler Yollarına Devam Etti

Yapılan ilk incelemede, kazaya karışan sürücülerin ciddi şekilde yaralanmadığı anlaşıldı. Her iki taraf da durumlarının iyi olduğunu belirtince, olay yerine sağlık ekipleri çağrılmadan kaza yerinden ayrıldılar ve yollarına devam ettiler.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, kent genelinde artan bireysel ulaşım araçları kullanımına dikkat çekerek, elektrikli skuter ve motosiklet sürücülerine trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle kavşaklarda ve ara sokak çıkışlarında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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