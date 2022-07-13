Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ Çorlu’da 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu’da 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu’da 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada
13.07.2022 14:10 - Son Güncelleme: 13.07.2022 14:13

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:57
Yaşlı adamın Erdoğan sevgisi:...
Yaşam 01:50
Yılanların dansı kamerada
Yaşam 00:36
İki araç kafa kafaya çarpıştı!...
Yaşam 02:29
700 bin TL’lik soygun! İşte o...
Yaşam 03:24
Ankara Şehir Hastanesi’nde...
Yaşam 00:27
Bodrum'da feci kaza! İş...
Yaşam 02:44
Takla atan araç alev aldı!...
Yaşam 01:38
İstanbul-İzmir yolunda korkunç...
Yaşam 01:53
Katliam gibi kaza! Kamyon...
Yaşam 01:03
İstanbul Fatih’te para dolu...
Yaşam 00:28
Bodrum’da orman yangını!
Yaşam 04:22
Artvin'de umutlu bekleyiş son...

Tekirdağ Çorlu’da orta refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Kaza, gece saat 03.17 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşını ziyaret için Süleymanpaşa ilçesinden yola çıkan Rıdvan Dur (19) idaresindeki 59 AAJ 245 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildikten sonra yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA