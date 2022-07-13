Muş’ta sıcaktan bunalan çocuklar çareyi çayda serinlemekte buldu

Muş’ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı yatağındaki kar suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Muş'ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, kendi oluşturdukları göletlerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Merkeze bağlı Kale Mahallesi yakınından geçen Çar Çayı’nda serinlemeye çalışan çocuklar, okulların tatil olmasıyla günün bir bölümünü burada geçiriyor. Çocuklar, burada bir yandan güneşlenirken, bir yandan da kendileriyle getirdikleri yiyecekleri tüketiyorlar. Yüzmeyi hem piknik hem de eğlenceye dönüştüren çocuklara, zaman zaman yetişkinler de eşlik ediyor.