Bitlis'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 17:53

Tatvan-Van kara yolunda kaza

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü mevkiindeki D-300 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatvan'dan Van istikametine seyir halinde bulunan R.O. (29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.K. (23) idaresindeki otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücü R.O. ile yolcular P.O. (30), Ş.O. (13) ve U.O. (1) hafif yaralandı. Diğer aracın sürücüsü E.K. ile 4 yaşındaki Z.O.'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.