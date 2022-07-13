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Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: “Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip’in”

Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: “Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip’in”
13.07.2022 12:01 - Son Güncelleme: 13.07.2022 12:05

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Erzurum'da Hasan Hüseyin amcanın AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’le sohbetine “Erdoğan sevgisi” damga vurdu. Daha önce bir ninenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin görüntülerini paylaşarak videonun kısa sürede çok izlenileniler ve çok paylaşılanlar arasına girmesine vesile olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bu kez de yaşlı bir adamın Erdoğan sevgisini konu alan bir video paylaştı. Erzurum’un Köprüköy ilçesini sokak sokak gezip vatandaşlarla bayramlaşan Aydemir, yolda karşılaşıp selam verdiği yaşlı bir vatandaş ile herkesi gülümseten bir sohbet gerçekleştirdi. Adının Hasan Hüseyin olduğunu söyleyen yaşlı vatandaş, ilkin, yanına yaklaşıp selam veren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’i başka bir partiden zannederek, “Vallahi ben 83 yaşındayım. Ben oyumu Tayyip’e veriyorum. Kalkıp bu yaştan sonra yalan söyleyemem” dedi. Aydemir’in kendisinin Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi olan AK Parti'nin milletvekili olduğunu ifade etmesinin ardından sevinçle, “E öyle söylesene, seni yaratana kurban olayım” diyen Hasan Hüseyin amca etraftakileri kahkahaya boğdu.

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