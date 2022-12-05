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Talihsiz kadının cesedi yol kenarında bulunmuştu, ölüm nedeni belli oldu! Dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmüş

Talihsiz kadının cesedi yol kenarında bulunmuştu, ölüm nedeni belli oldu! Dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmüş
05.12.2022 15:27 - Son Güncelleme: 05.12.2022 15:27

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, biri ilçede otel sahibinin oğlu, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

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