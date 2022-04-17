Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç denize böyle uçtu

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç denize uçtu. Aracın uçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil kenarına oturmak için gelen Hasan Aşanboğa ve arkadaşı bir müddet araçta oturduktan sonra hareket etmek istedi. Araç hareket ettiği anda hakimiyeti elinden kaybeden Aşanboğa ve arkadaşı araçla birlikte limandan denize uçtu. Aracın denize uçtuğu anlar saniye saniye görüntülendi.