Sur’daki vahşetin perde arkası çözüldü: Para yüzünden öldürüldüler

Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:14:06

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen korkunç cinayet, bölgeyi yasa boğdu. 19 Mayıs Pazartesi sabahı Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde park halinde bulunan bir araçta iki yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cesetlerin 49 yaşındaki R.S. ile 15 yaşındaki oğlu M.S.'ye ait olduğu belirlendi.

Olayı derinlemesine araştıran güvenlik güçleri, baba ve oğlun, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan A.M.İ. (25) tarafından olay yerine çağrıldığını tespit etti. A.M.İ.'nin kendi tabancasıyla baba ve oğlunu öldürdüğü, ardından cesetleri yok etmek için aracı ateşe verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.M.İ., sorgusunda suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısının ifadesi doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu düşünülen A.Ö. (32), O.K. (44), A.İ. (58), M.D. (26), M.K. (44) ve İ.K. (40) da gözaltına alındı.

23 Mayıs Cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. serbest bırakılırken, O.K. ve A.İ. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayetin faili olduğu belirlenen A.M.İ. ile birlikte M.D., M.K. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı A.M.İ., cinayetin işlendiği yere götürülerek olay yeri keşfi yaptırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.