Sokak toplayıcılarından DOA sistemi açıklaması: "Aylık gelirimiz arttı"

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 21:08

Sistem bizi mağdur etti iddiaları doğru değil

1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği iddialarına sahada çalışan toplayıcılardan itiraz geldi. Uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını ve gelirlerini artırdığını belirten 26 yıllık sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, eskiden kilosu 23 liraya satılan pet şişelerin artık 70 liraya denk geldiğini söyleyerek mağduriyet iddialarını yalanladı.

Çöp olan ambalajlar gelir kaynağı oldu

Eskiden alıcısı bulunmayan cam ve plastik şişelerin artık tanesinin 1 liradan satıldığını aktaran sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç, sistem sayesinde günlük topladıkları ürün miktarının ve aylık kazançlarının belirgin şekilde arttığını vurguladı. Türkiye Çevre Ajansı da yaptığı açıklamada, Sokak Toplayıcıları Derneği ve sahadaki çalışanların sistemi desteklediğini, uygulamanın daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapı sağladığını bildirdi.