CANLI YAYIN
Geri
Sokak toplayıcılarından DOA sistemi açıklaması: "Aylık gelirimiz arttı"

Sokak toplayıcılarından DOA sistemi açıklaması: "Aylık gelirimiz arttı"

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

1 Temmuz'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarını mağdur ettiği yönündeki sosyal medya iddialarına toplayıcılardan yanıt geldi. Uygulamayla gelirlerinin arttığını belirten toplayıcılar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sistem bizi mağdur etti iddiaları doğru değil

1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği iddialarına sahada çalışan toplayıcılardan itiraz geldi. Uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını ve gelirlerini artırdığını belirten 26 yıllık sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, eskiden kilosu 23 liraya satılan pet şişelerin artık 70 liraya denk geldiğini söyleyerek mağduriyet iddialarını yalanladı.

Çöp olan ambalajlar gelir kaynağı oldu

Eskiden alıcısı bulunmayan cam ve plastik şişelerin artık tanesinin 1 liradan satıldığını aktaran sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç, sistem sayesinde günlük topladıkları ürün miktarının ve aylık kazançlarının belirgin şekilde arttığını vurguladı. Türkiye Çevre Ajansı da yaptığı açıklamada, Sokak Toplayıcıları Derneği ve sahadaki çalışanların sistemi desteklediğini, uygulamanın daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapı sağladığını bildirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek
Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bayrampaşa kapalı pazar yerinde şüpheli ölüm: Ceset bulundu
Bayrampaşa kapalı pazar yerinde şüpheli ölüm: Ceset bulundu
CHP Samsun İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği
CHP Samsun İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle