Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1419 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesini ziyarete gelen Çetin Altındağ isimli şahıs, kimlikleri belirsiz iki şahıs motosikletiyle yanına yaklaştı. Şahıslardan biri Altındağ'a silahla ateş etti. Şüpheliler, olay yerinden motosiklet ile kaçarken yaralanan Çetin Altındağ ise yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Altındağ ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekipleriyse şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çetin Altındağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.