Minibüs ile çarpışan ambulans devrildi: 3’ü sağlık personeli 6 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazada, 3’ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan 41AGP 315 plakalı ambulans ile 16 AP 107 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yarlılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

