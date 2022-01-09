Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4’üncü kattan atladı

Sultangazi'de babasından dayak yiyen 15 yaşındaki Ayşegül Ş. 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kız, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, baba tutuklandı. Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül Ş. İle babası H.Ş arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş. önce darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş. 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan küçük kız önce sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu öğrenilen kız, Sarıyer'de bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.