Denizi seyrederken dalgalara kapılan kadın hayatını kaybetti, eşini sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde eşiyle denizi seyrederken oluşan dalgaya kapılan Ceylan Opçin (54) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin (49) ise Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi, Karaburun mevkisinde meydana geldi. Cevdet Opçin, 4 çocuk annesi eşi Ceylan Opçin ile birlikte sahil kenarında denizi seyretmeye başladı. Havanın bozmasıyla aniden oluşan dev dalga, Ceylan Opçin'i denize sürükledi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin ise dalgalara kapılarak açığa çıktı.