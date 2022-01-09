Haberler Yaşam Videoları Elazığ’da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
09.01.2022 14:12 - Son Güncelleme: 09.01.2022 14:12

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:18
Kamyonun çarptığı kurye...
Ana Sayfa 04:49
İETT adeta çöküşü yaşıyor 3...
Ana Sayfa 01:32
Tatil cennetini sağanak vurdu
Ana Sayfa 01:41
TOGG'un 3 yıllık muhteşem...
Ana Sayfa 00:55
Kucağına çocuğunu alıp eşine...
Ana Sayfa 02:49
Caddeyi ikiye bölen asırlık...
Ana Sayfa 01:15
Markette ürünleri seçerek...
Ana Sayfa 00:33
Soğuk hava deposu yandı
Ana Sayfa 00:33
Kafası merdiven korkuluğuna...
Ana Sayfa 01:19
İstanbul’da yoğun sis etkili...
Ana Sayfa 00:25
Chloe Loughnan paylaştı! Hem...
Ana Sayfa 00:11
Aleyna Tilki dansa doymuyor!

Elazığ’da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahıs dün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde pansiyon, döner salonu, kuyumculuk ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı işyerinin camını kırıp bir marketin de kasasından 2 bin lira para çaldı. Ardında şahıs, Elazığ Belediyesi Eski Bilgi İşlem Müdürü Ali Dursun Er’in otomobilinin camını kırdı. Olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin M.K. (22) olduğunu tespit edildi. Geçen ayda 3 iş yerinin camını kırdığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA