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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 18:17 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 18:31

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Battalgazi Mahallesi Kadılar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada hasar oluştu.

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