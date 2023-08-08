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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:58 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:13

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki silah oyuncak çıktı!

Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi. DEVA Partisi "Ülkenin geldiği durum...” notuyla "silahlı çift" dezenformasyonunu yaydı. Ancak DEVA'nın hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi.

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi. Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

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