Sosyal medya uğruna canlarını hiçe saydılar! Gençlerin trafikte tehlikeli şovu kamerada

Arnavutköy’de sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını tehlikeye atan kişiler böyle görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin otomobilin açık bagajından arkasında manevra yapan aracı çekmeye çalıştığı anlar görüldü. Arnavutköy’de gece saatlerinde akan trafikte sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını tehlikeye atan kişiler başka bir araç sürücüsü tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerde iki aracın orta şeritten peş peşe ilerlerken bir kişinin otomobilin açık bagajına oturarak sürücüsünün tehlikeli manevralar yaptığı otomobili cep telefonu ile kayda almaya çalıştığı görüldü.