Son dakika: Zincirleme kaza! TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı

04.09.2020 22:57

Son dakika haberi... TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. . A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.