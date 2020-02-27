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Müge Anlı'daki DNA raporu ortalığı karıştırdı! Ablam dediği kadınla görüntüleri de ortaya çıkınca... | Video

Müge Anlı'daki DNA raporu ortalığı karıştırdı! Ablam dediği kadınla görüntüleri de ortaya çıkınca... | Video

27.02.2020 13:16

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerk mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, "DNA raporunu benim görme ya da burada yayınlama gibi bir yetkim yok ancak Sezai Amca'nın ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulgusuna rastlanmış." dedi. Müge Anlı'nın bu açıklamasının ardından Ayşe Hanım'ın 64 yaşındaki eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğünden şüphelenen aile fertleri bir kez daha sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Müge Anlı ekibinin ortaya çıkardığı görüntülerden sonra ise Ayşe Hanım'ın, "Damadım bana tecavüz etti, üstümü başımı parçaladı" dediği damadı Fuat Dağcı, "Artık gerçeği itiraf et, kaçışın kalmadı" diyerek canlı yayında Sezai Harman'ın ölümünün aslında cinayet olduğunu bir kez daha ileri sürdü. İşte 27 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!


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