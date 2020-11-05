Elif ve Ayda'nın sağlık durumları nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok.'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık kuruluşlarında 7 kişi öldü, 107 kişi enkaz altında öldü.

Hastanede 36 yaralı var 7si yoğun bakımda. 5inin durumu kritik, 996 kişi taburcu oldu. Ayda gayet iyi bugün veya yarın servise çıkacak.

Ayda ve Elif'le görüştüm genel durumları iyi. İdil kızımız ve annesinin durumu da iyi.

Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim. Acilde hastalara müdahale edilebiliyor. Ama serviste hasta bakılamıyor. Buca 2 veya 2 buçuk ayda bitecek bir hastane projesi hazırlığındayız.

Yerli aşıyla ilgili insan uygulamaları bugün itibariyle başladı. 5 veya 6 haftalık bir zaman dilimin uygulama bitmiş olur.