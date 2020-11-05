İzmir depreminden dönen kahraman AKUT ekibine uçakta alkışlı karşılama!

Dün gece İzmir'den Trabzon'a hareket eden uçakta yer alan AKUT ekibi, yolcuların ve kabin amirinin sürprizi ile karşılaştı. İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde görevlerini gece gündüz demeden kahramanca yapan AKUT ekipleri, dönüş için bindikleri uçakta yolcuların alkışlarıyla karşılandı.

İzmir açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye giden Trabzon ve Rize AKUT'tan 16 kişilik personel, sahada sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Dün gece İzmir'den Trabzon'a hareket eden uçakta yer alan AKUT ekibi, yolcuların ve kabin amirinin sürprizi ile karşılaştı.





Uçağın hareketi öncesinde yolculara bir konuşma yapan kabin amiri, "zor günlerden geçilirken mucizelere ortak olmak için hayatlarını öne koyan kahramanların" olduğunu belirterek, "Aramızda AKUT Trabzon ve Rize ekipleri var. Kendilerine büyük bir alkış rica ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Ellerine emeklerine sağlık, iyi ki varlar. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçakta yer alan yolcular konuşmanın ardından AKUT ekibini uzun süre alkışladı.