Son dakika: Ümraniye TEM'de feci kaza: 2 ölü (Kaza yerinden ilk görüntü)

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından bölgede trafik durdu.
Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
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