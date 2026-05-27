Düzce'de kurban keserken yaralanan 57 kişi hastanelik oldu!

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:29

Düzce'de Kurban Bayramı Mesaisi: 57 "Acemi Kasap" Hastanelik Oldu

Düzce'de bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kesim işlemlerine başlayan vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Kendi imkanlarıyla kesim yapmaya çalışırken bıçakla elini veya bacağını kesen ya da kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan toplam 57 kişi, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.

Yaralarına Rağmen Kameralara Gülümsediler

Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların, yaşadıkları talihsiz kazalara rağmen hallerine gülerek kameralara tebessüm etmeleri dikkat çekti. Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve ardından bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Hayvanı yerinden çıkartmaya çalışırken tekme attı, kolu kırıldı. Daha sonra hayvanı çıkardık, bu kez de kesim yaparken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavimi oldum."

Sağlık Ekiplerinden Yoğun Mesai

Bıçak kesiği nedeniyle hafif yaralanan vatandaşların birçoğu acil servislerde yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Vücudunda kırıklar olan ya da derin kesikleri bulunan bazı vatandaşların ise hastanelerdeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, bayram boyunca benzer kazaların yaşanmaması için vatandaşlara kesim esnasında daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.