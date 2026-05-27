Düzce'de kurban keserken yaralanan 57 kişi hastanelik oldu!
Düzce'de kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu veya hayvanların darbesiyle yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların acil servise gülümseyerek gelmesi dikkat çekti.
Düzce'de Kurban Bayramı Mesaisi: 57 "Acemi Kasap" Hastanelik Oldu
Düzce'de bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kesim işlemlerine başlayan vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Kendi imkanlarıyla kesim yapmaya çalışırken bıçakla elini veya bacağını kesen ya da kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan toplam 57 kişi, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.
Yaralarına Rağmen Kameralara Gülümsediler
Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların, yaşadıkları talihsiz kazalara rağmen hallerine gülerek kameralara tebessüm etmeleri dikkat çekti. Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve ardından bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Hayvanı yerinden çıkartmaya çalışırken tekme attı, kolu kırıldı. Daha sonra hayvanı çıkardık, bu kez de kesim yaparken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavimi oldum."
Sağlık Ekiplerinden Yoğun Mesai
Bıçak kesiği nedeniyle hafif yaralanan vatandaşların birçoğu acil servislerde yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Vücudunda kırıklar olan ya da derin kesikleri bulunan bazı vatandaşların ise hastanelerdeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, bayram boyunca benzer kazaların yaşanmaması için vatandaşlara kesim esnasında daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.