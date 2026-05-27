Sultangazi Kurban Pazarı'nda kaçan öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:10

Sultangazi Kurban Pazarı'nda sevk edilmek üzere nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Gözü kapalı olan kurbanlık boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluşurken, pazar yerinde kısa süreli panik oluştu. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda kurbanlık, bir süre sonra kontrol altına alındı. Boğanın kaçışı ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.