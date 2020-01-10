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Son dakika... Ümraniye TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Son dakika... Ümraniye TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

10.01.2020 12:17

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinin Ankara istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anına ait ortaya çıkan görüntülerde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet önünde duran minibüse çarptıktan sonra savrularak kendi şeridinde ilerleyen otobüsün altında kalıyor. İşte 2 kişinin öldüğü kaza anı...


Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
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