Son dakika... Ümraniye TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinin Ankara istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anına ait ortaya çıkan görüntülerde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet önünde duran minibüse çarptıktan sonra savrularak kendi şeridinde ilerleyen otobüsün altında kalıyor. İşte 2 kişinin öldüğü kaza anı...
Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.