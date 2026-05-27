Manisa Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini artırmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Şehzadeler Şehri Manisa’ya konuk oluyor; 30 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve 9 gün boyunca tüm kenti adeta dev bir açık hava sahnesine dönüştürecek festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu dev organizasyonun Manisa’nın köklü tarihini, eşsiz kültürel mirasını ve zengin gastronomi kültürünü tüm dünyaya tanıtarak şehir turizmine devasa bir katkı sağlayacağını vurguladı!
