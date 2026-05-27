Şanlıurfa’da ilk günde 232 "Acemi Kasap" hastanelik oldu!

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:22

Şanlıurfa'da Bayram Sabahı "Acemi Kasap" Yoğunluğu: 232 Yaralı

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kolları sıvayan vatandaşlar, dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Kent genelinde belirlenen kesim alanlarında veya evlerinin önünde kurban kesmeye çalışırken bıçakla elini, kolunu ve ayağını kesen ya da kurbanlık hayvanların darbeleriyle sakatlanan 232 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

"1 Milyon Lira De Versem Bu Başparmağım Eskisi Gibi Olmayacak"

Kurbanını kendisi kesmeye çalışırken elinden ağır yaralanan ve ameliyata alınacağını belirten Cuma Yıldız, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirerek diğer vatandaşları uyardı: "Kurbanı keserken elimi kestim. Buna da şükür ama işiniz olmayan işi yapmayın. Kasaba 5-10 bin lira verin, böyle riskli işlere girmeyin. Birazdan ameliyata gireceğim. Artık 100 bin lira değil, 1 milyon TL de versem bu başparmağım eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam, herkes kendi işini yapsın."

Büyük Bölümü Taburcu Edildi

Hastanelerde yoğunluk oluşturan yaralılara sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edildi. İlk tedavileri tamamlanan ve hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşların büyük bir kısmının pansumanlarının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, bayram süresince kurban kesim işlemlerinde mutlaka profesyonel kişilerden destek alınması ve azami dikkat gösterilmesi yönünde çağrıda bulundu.